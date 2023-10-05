الشاعر الكبير بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله ويرفض ذكر السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن اعتزاله الكتابة دون الكشف عن التفاصيل عبر بوست نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

وأعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد قائلًأ: "أعلن إعتزالي لأسباب خاصة".

ولاقى خبر الاعتزال رفض العديد من جمهوره، إذ كتب المنتج هشام سليمان : "لا طبعًا، أنا بصفتي من عشاق فنك برفض القرار ده لأنك مش ملك نفسك أنت ثروة قومية، احنا بنحبك حضرتك عميد المجال ان شاء الله يكون قرار انفعالي وتتراجع عنه، مينفعش موهبة زي حضرتك تعتزل".

وأشاد الشاعر بهاء الدين محمد مؤخرًا بحفل تكريم أنغام بالمملكة العربية السعودية ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ونشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًا: "تكريم يستحق التكريم دايمًا معالي المستشار يعطي الحق لمن يستحق، ودايمًا بصماتك مؤثرة وواضحة في كل عمل هيئة الترفيه ترعاه وأصبحت حضن فن".

وتعاون بهاء الدين محمد مؤخرًا مع عدد من أبرز نجوم الغناء منهم النجم عمرو دياب بأغنية "سينجل"، إلى جانب تعاونه مع الفنان هاني شاكر والشاعر والملحن عزيز الشافعي.

بهاء الدين محمد هو شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، تعاون بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب، كما شارك بلجنة تحكيم برنامج المسابقات "ستار ميكر" وسط عدد من أبرز الشعراء والملحنين منهم حلمي بكر وحسن أبو السعود.