شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: صوتى للرئيس السيسي وأؤيد ترشحه في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير خالد زكي لـ الخليج 365 إن صوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة محجوز للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يؤيد بشدة ترشح الرئيس في الانتخابات.

وأشار الفنان القدير خالد زكي، إلى أنه يدعوا الله أن يوفق الرئيس في خطواته المقبلة ويتمنى له كل الخير ولمصر الرخاء، موضحا أنه يدعم الرئيس في كل خطواته لأنها في صالح مصر حتي ولو نتائج بعض الإنجازات مستقبلية مثل المدن الجديدة والطرق والكباري والتي ستفيد الاستثمار والسياحة في المستقبل.

وعبر الفنان القدير خالد زكي عن سعادته بمشروع مثل مشروع مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه أمر نفخر بيه جميعا لأنها تدعم الفنون وستكون على مستوى راقي جدا.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.