شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان أفضل مخرج خلال آخر 25 عاما بتصويت الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المخرج العالمى كريستوفر نولان بجائزة أفضل مخرج خلال الـ 25 عامًا الماضية في استطلاع رأي القراء، الذى أقيم تزامنًا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لموقع Rotten Tomatoes، الذى طلب من قرائه التصويت لأفضل مخرج سينمائي في ربع القرن الماضي.

تم التنافس بين 64 مخرجا في الجولات، حيث تغلب نولان على دينيس فيلنويف (Dune) في النهائي بنسبة 56% من الأصوات، وبحسب الموقع، فقد تم الإدلاء بما يقرب من 30 ألف صوت في الجولة النهائية.



كريستوفر نولان

في الدور نصف النهائي، خرج كل من داميان شازيل (La La Land) وجوردان بيل (Get Out)، ووصل كل من سام مينديز (Skyfall)، وبونج جون هو (Parasite)، وتايكا وايتيتي (Thor: Ragnarok)، وأليكس جارلاند (Annihilation) إلى الدور ربع النهائي.

ربما يكون نولان معروفًا بإخراج ثلاثية The Dark Knight من بطولة كريستيان بيل في دور باتمان، وتشمل أفلامه الأخرى أفلام الإثارة Memento وThe Prestige، وأفلام الخيال العلمي الرائجة Inception وInterstellar وTenet.

أحدث أفلام المخرج هو Oppenheimer، وهو فيلم سيرة ذاتية تاريخي عن حياة عالم الفيزياء النظرية ج. روبرت أوبنهايمر، الذي يلعب دوره النجم العالمى كيليان ميرفي، ويعد العمل، الذي صدر في يوليو الماضى، ثالث أعلى فيلم من حيث الإيرادات لعام 2023 حتى الآن، بعد فيلم Barbie وThe Super Mario Bros.