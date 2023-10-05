شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم ميدلى أغانى النصر فى حفل "50 سنة عبور" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمهور قناة الحياة على موعد مع حفل النجم على الحجار ، والذى يأتى تحت عنوان "50 سنة عبور" على خشبة مسرح السامر، ومن المقرر أن تذيعه شبكة قنوات الحياة مساء اليوم الخميس.

وتستمر قناة "الحياة" فى الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث تعرض مساء اليوم حفل المطرب الكبير علي الحجار على خشبة مسرح السامر.من المقرر أن يغني الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني الوطنية سواء له أو لكبار المطربين القدامى.

كما يعرض أيضًا خلال الحفل أوبريت "جيش الشمس" الذي يقص ذكرى العبور العظيم، الذي كتبه ولحنه الموسيقار محمد مصطفى، وقدمه المطربون أميرة أحمد، ووليد حيدر، ونهاد فتحي، ومصطفى النجدي، بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، التابعة للشئون الفنية، وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، الذي صمم الاستعراضات.

يقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وحضره وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.