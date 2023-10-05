شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة مصرية على ON.. مجدى أحمد على يروى قصة الكفاح الوطنى فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيع قناة ON حلقة خاصة غدا الجمعة 6 أكتوبر فى تمام السادسة مساء عن السينما وتاريخ الكفاح الوطنى فى مصر وكيف تأثرت وأثرت السينما فى الحياة السياسية.

فى رحلة سينمائية يصحب المخرج مجدى أحمد على المشاهدين ملقياً الضوء على علاقة السينما بالأحداث الكبيرة فى تاريخ مصر الحديث بداية من ثورة يوليو مروراً بالعدوان الثلاثى، ودور السينما فى تأصيل مفهوم المقاومة وتمجيد بطولاتها ثم النكسة والقيام برفع الحالة المعنوية للشعب والنقد الواجب للسلبيات، وصولاً لحرب الاستنزاف وتأجيج الشعور الوطنى وإعلاء قيمة المقاومة والكفاح.

ويحلل المخرج الكبير مجدى أحمد على الأفكار التى طرحتها الأفلام المصرية وتنبأت بقرب عبور القوات المسلحة لخط بارليف وذلك فى السنة الأخيرة التى سبقت حرب أكتوبر.

من الأفلام التى سيلقى عليها المخرج مجدى أحمد على الضوء ويتناول عناصرها بالتحليل:

بورسعيد

فى بيتنا رجل

غروب وشروق

العصفور

أغنية على الممر

حكايات الغريب

وغيرها من الأفلام التى ساهمت فى تشكيل المواطن المصرى والتأريخ لنضال الشعب وكذلك فى توثيق قدرات القوات المسلحة المصرية وقدرتها على الصمود والانتصار.