عمر كمال يستعد لطرح أحدث أغانيه

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري عمر كمال لطرح أغنية جديدة له عبر صفحته الرسمية عبر يوتيوب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد قام بطرح جزء منها وعلق عليها قائلا: قريبا.

وأحيا عمر كمال مؤخراً حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر يوم 2 من شهر أكتوبر الحالي بشبين الكوم، وشاركه فى إحياء الحفل كل من محمد شاهين ومسلم.

وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.

وكانت قد قررت نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عن مغني المهرجانات عمر كمال بعد أزمته الأخيرة مع حمو بيكا بسبب أغنية “انتي معفنة”.



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