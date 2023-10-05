شاعر مصري شهير يعلن اعتزاله لأسباب شخصية !

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الشاعر المصري بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة عبر صفحته الشخصية، و كتب بهاء على الصفحة: بأعلن إعتزالي لأسباب خاصة. سبب هذا المنشور صدمة لعشاقه ؟

تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، و تعاون الشاعر بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: سميرة سعيد، عمرو دياب، أنغام، ايهاب توفيق، محمد فؤاد، محمد منير، شيرين، تامر حسني و شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير (ستار ميكر) و الذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.

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