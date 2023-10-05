ميرنا وليد - بيروت - وتحدث الممثل المصري كريم عبد العزيز في تصريحات إعلامية، عن مروره بأزمة صحية شديدة في إنكلترا، حيث كشف أن طبيبة إنكليزية قالت له: "سوف تموت في القريب"، وذلك بناءً على التحاليل والأشعات التي أجراها عندما شعر بتعب وضيف تنفس في صدره.
من هنا، تحدث كريم عبد العزيز عن تعرضه لتسع جلطات في الرئة، وهو ما جعل الأطباء في ذهول من الحالة، وعندما حاول أن يترك المستشفى، اتفق معه أكبر الأطباء وهو بروفيسور كبير في إنكلترا أن يتلقى بعض العلاجات خارج المستشفى بـ"اتفاق رجالة"، بحسب تعبيره، ولم يتعرض إلى الإرهاق وخلافه، واستغرق تلقيه العلاج في أحد المراكز لمدة شهر ونصف الشهر.
وتحدث كريم ايضاً، عن مشواره الفني منذ بدايته حتى اليوم، حيث اعتبر انه أصبح ممثلاً محترفاً مع مرور التجارب، لافتا الى انه لا يعترف بالألقاب ولكنه يعترف ويحترم مشوار كل فنان قدم كل ما يملك إلى الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة انكليزية تنبأت بوفاة كريم عبد العزيز وهذا ما فعله الأخير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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