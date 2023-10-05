بالصور- إلهام شاهين بجلسة تصويرعفوية من الاسكندرية رفقة ابنتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين عبر حسابها مجموعة من الصور، أثناء قيامها بجولة بالإسكندرية.

ورافقت إلهام شاهين في جولتها ابنة شقيقتها، الممثلة الشابة إلهام صفي الدين، وشملت الجولة نزهة بجوار البحر.

وتواجدت إلهام شاهين في الإسكندرية حيث تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، والتي حملت اسمها.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بالمهرجان: "أنا سعيدة جدا إن مهرجان سينمائي بإسم فنان ده أكبر حاجة ليا وأكبر أني باخد جايزة عن دور، وده تتويج لمشوار كامل مدته 42 سنة".



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