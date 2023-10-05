ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة المغربية سميرة سعيد خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الملحن المصري عمرو مصطفى.

ومن المتوقع أن تطرح سميرة سعيد هذه الأغنية خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت الترويج لها من خلال صفحتها

وطرحت سميرة سعيد جزءا من الأغنية عبر الصفحة وعلقت عليها قائلة: قريبا، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام.

​​​​​و تحمل الأغنيات الجديدة لسميرة سعيد اللهجة المصرية و جميعها من توقيع عمرو مصطفى و كلمات هاني عبد الكريم.



كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تزيد حماس متابعيها بنشر مقطع من اغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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