"كل مصر بتدعيله" .. نجوم الفن يدعون لـ هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الدكتور هاني الناظر على السوشيال ميديا بخبر إصابته بالمرض الخبيث وذلك عن طريقه نجله الذي كشف عن إصابته بالسرطان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وطالب العديد من متابعي "الناظر" على وسائل التواصل الاجتماعي بالدعاء له لحرصة على التواصل مع الجمهور والإجابة على التساؤلات الطبية للبسطاء.

ولاقى خبر إصابته بالمرض الخبيث دعم العديد من نجوم الفن والشخصيات العامة والمؤثرين على السوشيال ميديا وانهالت عليه الأمنيات بالشفاء العاجل.

وجاء بين هؤلاء النجوم الفنان خالد سرحان ونشر صورة للدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق قائلًا: "كل مصر بتدعي للراجل ده".

إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "الدكتور كان حاضر في كل أزمة، وبيقدم علمه وخدماته للناس، متبخلوش عليه أنكم تدعوله بالشفاء، طبيب الغلابة كان يعالج الغلابة دون مقابل مادي على مدار الساعة، ارفعوا أيديكم إلى الله بالدعاء له بالشفاء، الرجاء من الجميع الدعاء للإنسان الدكتور هاني الناظر بالشفاء العاجل عمره ما اتأخر انه يرد على أي حد من النماذج المشرفة لمصر".

وكشف نجل الدكتور هاني الناظر عن إصابته بالمرض الخبيث قائلًا: "حالة دكتور هاني الناظر الصحية كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليًا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيًا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفي، ومحتاج الدعاء بشدة".