أحمد سعد يتألق أمام السيسي بأغنية "البلد دي مابتوقعش".. ويستعد لحفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولو

محمد اسماعيل - القاهرة - تألق النجم أحمد سعد في احتفالية نصر أكتوبر المجيد، إذ قدم أغنية خاصة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر بعنوان "البلد دي ما بتوقعش ومعاها ربنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقادة القوات المسلحة، وبرع أحمد سعد في تقديم الأغنية بشكل لاقى تفاعل الحضور بشكل كبير.

من جهة أخرى يستعد النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، حيث يلتقي سعد وروبي مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغني روبي روائعها "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ويأتي الحفل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد سعد مؤخرا وحصده العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية في كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تحقق حفلاته أكبر نسبة حضور، وحقق أحمد سعد نجاحا باهرا في جميع أغانيه التي يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً .

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، حيث استضاف مسرح أوبرا جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات الهامة منها حفل غنائي للنجم البناني وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان في حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسني فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامي، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.