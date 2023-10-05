محمد ثروت ينشر فيديو لكورال هارموني عربي ويعدهم بالإنشاد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قام المطرب الكبير محمد ثروت بمشاركة فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة كورال هارموني عربي وهم يغنون روضة الهادي نبينا، معبراً عن سعادته، ووعدهم بالمشاركة في أقرب حفل ديني له.

وفي تعليقه على الفيديو، كتب المطرب محمد ثروت: "الله عليكم، سعيد بيكم جداً وإن شاء الله تشاركوا معايا في أقرب حفل ديني وننشد مع بعض روضة الهادي نبينا عليه الصلاة والسلام".

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل محبي محمد ثروت، وتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأبدى كثيرون إعجابهم بجمال الأداء والتناغم الصوتي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت حريص دائما على دعم المواهب الشابة وتقديمهم للجمهور بداية بالفنان الشاب عبدالرحمن رشدي الذي قدمه في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب منذ سنوات قليلة، وأيضا المنشد مصطفى عاطف والفنان وائل الفشني ومحمود هلال في حفل مناجاة النصف من شعبان، ومناجاة ليلة القدر.