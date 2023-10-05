"نتفليكس" تبدأ عرض فيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ منصة نتفليكس عرض فيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين، بطولة أشرف برهوم ومحمد بكري، في 6 أكتوبر الجاري.

الغريب بدأت رحلته في أهم المهرجانات الدولية بأنحاء العالم مع مخرجه ومؤلفه أمير فخر الدين، حتى وصلت إلى العرض على منصة نتفليكس.

"الغريب" من الأعمال العربية القليلة التي صُورت في هضبة الجولان المحتلة، ويقدم النجم الفلسطيني أشرف برهوم دور عدنان الطبيب السابق الذي تحيط به أزمات تنشب بينه وبين أبيه (يقوم بدوره النجم الفلسطيني محمد بكري)، ومع عائلة زوجته من ناحية أخرى، لتأخذ حياته منحى جديداً بعد أن يقابل جندياً من جرحى الحرب في سوريا.

العرض العالمي الأول لفيلم الغريب كان في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز بجائزة Edipo Re Award، ثم شارك الفيلم في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليفوز بجائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان.

كما عُرض في العديد من مهرجانات الدولية، ومنها: ديربان (جنوب أفريقيا)، وملبورن وسيدني (أستراليا)، وهامبورغ (ألمانيا)، وفانكوفر (كندا)، وفالنسيا (أسبانيا).

أمير فخر الدين هو كاتب ومخرج سينمائي سوري وُلد في كييف بأوكرانيا عام 1991 لأبوين سوريين من هضبة الجولان المحتلة، يعيش حالياً في هامبورغ بألمانيا، فيلم الغريب هو أول أفلامه الروائية الطويلة، وهو أيضاً الجزء الأول في ثلاثية سينمائية بعنوان وطن.

حالياً يستعد أمير لبدء تصوير فيلمه الثاني يونان، وهو إنتاج مشترك يتضمن مؤسسات من ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين والأردن. وقد سبق وفاز كمشروع بمنحتي إنتاج من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر (المملكة السعودية) في عام 2022، ثم نال منحة الإنتاج المشترك للمشاريع العربية الروائية الطويلة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في 2023.

يونان هو الفيلم الثاني في الثلاثية وتدور أحداثه حول كاتب عربي منفي من بلده يسافر إلى جزيرة نائية من أجل الانتحار، وهناك يلتقي بسيدة عجوز توقظ داخله الرغبة في الحياة مرة أخرى. الفيلم من بطولة نُخبة من الممثلين العرب والعالميين، من بينهم النجم اللبناني جورج خباز، والممثلة الألمانية القديرة هانا شيغولا ومواطنتها النجمة الألمانية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones.

تختتم الثلاثية بفيلم حنين: حكاية في الفصول الأولى، حالياً في مرحلة تطوير السيناريو، فاز مؤخراً بمنحة تطوير من صندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي.