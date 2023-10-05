شذى حسون تحتفل بنجاح الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة العراقية ورئيس مهرجان العراق الدولي، شذى حسون بنجاح الدورة الأولى للمهرجان والذي أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي في العراق بحضور نخبة من النجوم والإعلاميين المصريين والعرب.

ونشرت "شذى" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكشفت خلاله كواليس الدورة الأولى للمهرجان وعلقت قائلة: "بغداد وبين قوس انتصاراتها على الظلام والموت و العزلة، بغداد تفتح ذراعيها من جديد للثقافة والفن والرقي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور فعاليات المهرجان منهم الفنانة هالة صدقي، الفنانة مي كساب، الفنانة إيمان العاصي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان رامي صبري، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان منذر رياحنة، الفنان جمال سليمان، والفنانة صفية العمري.

وكشفت الفنانة شذى حسون في وقت سابق عن إقامة مهرجان جوائز العراق وتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق.