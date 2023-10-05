حاتم صلاح يوجه الشكر لمخرج مسلسل "على باب العمارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان حاتم صلاح على توجيه الشكر لفريق عمل مسلسله "على باب العمارة" والذي بدأ عرضه مؤخرًا على منصة "Watch It" .

ونشر "حاتم" صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًأ: "كنت سعيد في كل لحظة بنصور فيها المسلسل الأستاذ خيري سالم المخرج والاستاذ إسلام عباس مساعد المخرج الأول أشكركم من كل قلبي".

مضيفًا: "اللي ماتفرجش على أول حلقتين من مسلسل على باب العمارة يتفرج و هنستنى رأيه وان شاء الله الحلقات الجاية أحلى".

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار اجتماعي كوميدي حول "بواب" يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية مع سكان العمارة ، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم، ويشارك ببطولته كلًا من الفنان محمد محمود، آيه سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب وغادة طلعت.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حاتم صلاح كانت بفيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز والذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي وأصبح الفيلم هو الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.