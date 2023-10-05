منطلق الجونة السينمائي يعلن عن تفاصيل دورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل النسخة السادسة من منطلق الجونة، برنامج المهرجان المخصص لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والذي يقام ضمن دورة المهرجان السادسة، في الفترة بين 13 - 20 أكتوبر المقبل.

اختار منطلق الجونة 20 مشروعًا للمشاركة، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة)، و7 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (3 أفلام روائية طويل و4 أفلام وثائقية طويلة). الأعمال المختارة تمثل 8 بلدان عربية، وقد تم اختيارها من بين أكثر من 160 مشروعًا تقدم للمشاركة في المنطلق، والمنافسة على جوائز يفوق مجموع قيمتها 380 ألف دولار أمريكي.

يقدم المخرجون والمنتجون مشروعاتهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشاراتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

تتشكل لجنة تحكيم منطلق الجونة السينمائي السادس من المنتج التونسي حبيب عطية، المنتج الفرنسي جيوم دي سوي، بالإضافة إلى المخرجة وكاتبة السيناريو المصرية هالة خليل.

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما، بالإضافة إلى عدد من الجوائز المادية والمهنية القيمة المقدمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يقوم ثلاثة من خبراء السينما بمساعدة المشروعات المختارة، عن طريق جلسات إشراف مباشرة يقوم فيها الخبير بتطوير قدرات صناع الفيلم. خبراء منطلق الجونة السادس هم المخرجة المصرية جيهان الطاهري، المنتجة الفرنسية ماري بالدوتشي، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

من جانبه تحدث انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن منطلق الجونة السادس، قائلًا في بيان صحفي: "كانت لدينا تخوفات في البداية من تأثير الوضع الاقتصادي على حماس الشركاء والمؤسسات السينمائية لدعم المشروعات المشاركة في المنطلق، لكننا فوجئنا بالإقبال الكبير الذي جعل مجموع الجوائز يصل رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الدورات السابقة، بما سيساهم بالتأكيد في مساعدة المشروعات ودعم السينما العربية بشكل عام".

قائمة المشروعات المختارة لمنطلق الجونة 2023:

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:

مشروعات أفلام روائية طويلة:

حكاية ريشة وسمكة إخراج أحمد الهواري، إنتاج هالة لطفي (مصر)

آسا سمكة في حوض إخراج داليا نمليش، إنتاج مارين فايان (لبنان، فرنسا، الدنمارك)

إلدورادو إخراج علاء الدين الجمّ، إنتاج فرانشيسكا دوكا ولويز بيليكو وكلير جيرفيز (المغرب، فرنسا، إيطاليا)

بِنْت الرِّيح إخراج مفيدة فضيلة، إنتاج مهدي هميلي (تونس)

بيت بيروت إخراج جورج بيتر بربري، إنتاج كريستيل يونس (لبنان)

أشباح الحوت إخراج أحمد محمود، إنتاج محمد العمدة وأحمد محمود (السودان)

يمّي إخراج هند بوجمعة، إنتاج هند بوجمعة وكارولين هوبين وفرانسوا دارتيمير ولينا شعبان (تونس، بلچيكا، فرنسا)

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

كروكودوبلس إخراج عمر منجونة، إنتاج لورا كلويكنر وقسمت السيد (مصر، ألمانيا، الولايات المتحدة)

باسم صفية إخراج صفية كساس، إنتاج إيزابيل تورك وكاميل لايمل (بلجيكا، فرنسا)

إختيارات آلبير الأربعة إخراج وإنتاج هالة جلال (مصر)

ذي بيتش بويز إخراج ديما الحر، إنتاج سابين صيداوي (لبنان، فرنسا)

سرقة النار إخراج عامر الشوملي، إنتاج رشيد عبد الحميد (فلسطين، كندا، فرنسا)

الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج:

أفلام روائية طويلة:

دخل الربيع يضحك إخراج نهى عادل، إنتاج كوثر يونس (مصر، فرنسا)

تونس - جربة إخراج أمل جيلاتي، إنتاج أسماء شيبوب وكريم أيتونة (تونس، فرنسا، قطر)

أفلام وثائقية طويلة:

أرض البنات إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، إنتاج أيمن الأمير (مصر، فرنسا، الدنمارك، السعودية، قطر)

لم تكن وحيدة إخراج حسين الأسدي، إنتاج هدى الكاظمي وهوما جوبتا (العراق، السعودية، الولايات المتحدة)

الرجل الأخير إخراج محمد صلاح، إنتاج مارك لطفي (مصر، كندا)

مُعلّق إخراج ميريام الحاج، إنتاج ميريام ساسين وكارين روزنيسكي (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية)

السودان، حينما تتداعى القصيدة إخراج هند المدب، إنتاج أبيل نامياس وميشيل زانا وأليس أورميريه وتوفيق قيقة (فرنسا، تونس)

القائمة الكاملة للجوائز الممنوحة خلال منطلق الجونة 2023:

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير.

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.

11000 دولار أمريكي جائزة مالية من آرابيا بيكتشرز إنترتينمنت.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من سينرجي فيلمز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART.

10000 دولار أمريكي جائزة من روتانا.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من Ambient Light.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رسالة برودكشنز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي.

7500 دولار أمريكي جائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

7500 دولار أمريكي جائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير من هوادي.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج من هوادي.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من بيج بانج ستوديوز.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد.

40000 دولار أمريكي قيمة مقدرة لثلاث إقامات إبداعية لثلاثة منتجين مقدمة من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت.

50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution.

30000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من CineWaves.

5000 دولار أمريكي قيمة مقدرة لدعوة لحضور معمل روتردام للأفلام من مركز السينما العربية.

دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في برنامج راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام مقدمة من معمل تورينو للأفلام وIEFTA.

دعوة لحضور سوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA.

20000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصوير من Ambient Light.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد إنتاج من Ambient Light.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات مونتاج من بيج بانج ستوديوز.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان من بيج بانج ستوديوز.

مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية)، فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.