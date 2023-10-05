إيرادات الأربعاء.. "حسن المصري" يتفوق على "وش في وش" و"العميل صفر" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 4 أكتوبر منافسة بين 11 فيلم، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليون و258 ألفا و627 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 483 ألفا و135 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

حسن المصري

احتل المركز الثاني فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 364 ألفا و603 جنيهات.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يرسف.

"حسن المصري"

وش في وش

وحصل على المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 183 ألفا و101 جنيه.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع فيلم "العميل صفر" للمركز الرابع بعد تحقيقه إيرادا بلغ 168 ألفا و810 جنيهات.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

بيت الروبي

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "بيت الروبي" محققا 25 ألفا و709 جنيهات.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز السادس جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 20 ألفا و848 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

مستر إكس

ويأتي في المركز السابع فيلم "مستر إكس" محققا 5 آلاف و962 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

دولارات دولارات

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم دولارات دولارات، الذي حقق 2667 جنيها.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم.

البعبع

واحتل المركز التاسع فيلم "البعبع" والذي حقق 2266 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

ع الزيرو

وجاء في المركز العاشر فيلم "ع الزيرو" بعد تحقيقه 1027 جنيها.

"ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران.

مرعي البريمو

وذهب المركز الحادي عشر لفيلم "مرعي البريمو"، بإيرادات بلغت 499 جنيها.

"مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.