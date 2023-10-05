شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وإلهام شاهين وخالد سليم فى ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ ٣٩، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني .

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .