شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم وزيرتى الثقافة والتضامن والفنان خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال حفل ختام دورته 39، الذي أقيم اليوم بمسرح ليسيه الحرية، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، كما كرم الفنان خالد سليم، والفنان الراحل توفيق الدقن.

وقال الناقد الأمير أباظة خلال حفل ختام المهرجان: "شعارنا هذه الدورة كان السينما ترقص وتغني، وفي تلك الدورة عشنا أياما جميلة في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بمرور نصف قرن على إنشائها، وفي نفس الوقت نحتفل بمرور نصف قرن على انتصار أكتوبر، والسينما تتذكر انتصار جيل عظيم ترقص وتغني فرحاً للنصر".

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.