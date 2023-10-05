محسن جابر يهدى تكريمه من مهرجان الإسكندرية لـ عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

القاهرة - سامية سيد - كرمت ادارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ39، المنتج الفني محسن جابر، والذي قال في كلمته: "إني أتكرم في بلدي شىء مهم وبشكر وزيرة الثقافة وإدارة المهرجان، وأهدي تكريمي للفنان عبد الحليم حافظ، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، والمنتج مجدي العمروسي".

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.