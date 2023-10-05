محمد رضوان أحسن ممثل ورشا سامى أحسن ممثلة عن "اختيار مريم" بالإسكندرية السينمائى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، خلال حفل ختام الدورة 39 والذي أقيم بمسرح اللليسه بمدينة الإسكندرية، جوائز مسابقة الفيلم المصري، حيث حصل على جائزة أحسن فيلم "الصف الأخير" من إخراج شريف محسن، وحصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "أما عن حالة الطقس" من إخراج أحمد حداد، وحصل على جائزة صلاح أبو يوسف لأحسن إخراج فيلم "اختيار مريم" من إخراج محمود يحيى، وحصل على جائزة وحيد حامد لأحسن سيناريو فيلم "الصف الأخير"، وحصل على جائزة أحمد زكي لأفضل ممثل الفنان محمد رضوان عن فيلم "اختيار مريم"، كما حصلت على جائزة نبيلة عبيد رشا سامي عن فيلم "اختيار مريم".

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.