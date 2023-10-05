شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوضاء" و"صمود" يحصدان جوائز مسابقة الفيلم القصير بالدورة 39 من الإسكندرية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد رياض عن جوائز مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، خلال حفل ختام دورته 39، الذي أقيم اليوم بمسرح ليسيه الحرية، بحضور عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، فى دورته الـ39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

وجاءت الجوائز كالتالي: حصل على جائزة أحسن فيلم روائي قصير "ضوضاء" من الجزائر، وحصل على جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير "صمود" من فلسطين، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "حجر معسل" من مصر، وتنويه خاص لفيلم "مونتاج عاطفي" من إيطاليا.

أما جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو فقد حصل على الجائزة الثالثة لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو،

الكاتب محمد محمد مستجاب عن سيناريو "مو حمامة"، أما الجائزة الثانية فقد حصل عليها فيلم "متروبول" للكاتبة ريم أبو عيد، والجائزة الأولى حصل عليها الكاتب عماد يوسف رشاد.