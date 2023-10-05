الفيلم اليوناني "حجر أسود" يحصد جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى برئاسة الناقد الأمير أباظة بتوزيع جوائز الدورة 39، وأعلنوا جوائز الأفلام الطويلة، حيث حصد الفيلم اليوناني "حجر أسود" جائزة أحسن فيلم.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى الفيلم الإسباني "ماتريا"، وذهبت جائزة أحسن مخرج إلى "سبيروس" عن فيلم حجر أسود، وجائزة أحسن سيناريو إلى "الفارو جاجو" عن فيلم "ماتريا"، وذهبت جائزة أحسن ممثل إلى "خوليو جورج كاتسيس" عن فيلم "حجر أسود"، وجائزة أحسن ممثلة إلى "اليني كوكيدو" عن فيلم حجر أسود، وجائزة أحسن إسهام فني "أغنية" - البوسنة والهرسك، وجائزة أحسن فيلم عربى "سلم وسعى" من المغرب.

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.