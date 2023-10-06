شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: شريهان بطلة عمل درامى تليفزيونى جار الإعداد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المنتج جمال العدل خلال استضافته في برنامج on set الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع عن علاقته بنيللي كريم، قائلا إن علاقته مع نيللي لا تتأثر أبدًا بأى خلافات.

وعن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا توجد شركة إنتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

أما عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، فأكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل فإن هناك تعاونا مقبلا معها، ولكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجار الإعداد له هذه الفترة.

كما أكد المنتج جمال العدل أنه سينافس هذا العام في دراما رمضان من خلال مجموعة من الأعمال التي تدور أحداثها خلال 15 حلقة فقط وليس أكثر فهو يجد أن المشاهد هذه الفترة لم يعد يتحمل العدد الكبير من الحلقات، وأصبح يبحث عن الأعمال القصيرة.

وعن ترشحه هو وأشقائه لرئاسة نادي الزمالك، نفى المنتج جمال العدل هذا الترشح، مؤكدًا أنهم يكتفون تمامًا بدعم النادي بكل إمكانياتهم ولكن ليس هناك نية للتواجد في رئاسة النادي أو مجلس الإدارة.