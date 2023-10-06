شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة أولى حلقات "ماتيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيع قناة ON E الأحد القادم حكاية " ما تيجى نشوف" عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين، إنتاج الشركة المتحدة وأرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي، وإخراج محمد الخبيري.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وإخراج الخبيرى.

وعُرضت حكاية "الفريدو" أولى حكايات المسلسل على قناة ON، وهى إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.