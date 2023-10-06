غادة عبد الرازق تجهش بالبكاء.. "كنت هموت نفسي بسبب الأدوية النفسية"

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق في نوبة بكاء عند وصولها إلى أستوديو برنامج "معكم منى الشاذلي" ، متأثرة باستقبال الجمهور الحار لها.



وقالت غادة عبد الرازق موضحة سبب بكائها: "لما بحس إن الناس بتحبني أوي ده بيأثر فيا".

وردا على سؤال هل كانت مدركة لاندماجها التام في الدور الذي لعبته في مسلسل "حدث بالفعل"، قالت غادة عبد الرازق: "أثناء التمثيل مش باخد بالي، الناس حواليا بياخدوا بالهم إني فصلت وبقيت حد تاني غير غادة".

وكشفت غادة عبد الرازق أن الحلقة الثالثة من حكاية "تحت الحزام" التي قامت ببطولتها في المسلسل حلقة إضافية بقولها: "هما كانوا حلقتين، ولما قعدت مع المؤلف لقيت في حاجات كتير لازم تتوضح، عن خلفية الشخصية وزوجها راح فين، وإيه قصة ابنها، فوافقت أعمل 3 حلقات مع إني كنت اتفقت على حلقتين".

وأوضحت غادة عبد الرازق أن الدور جذبها بسبب مرورها بتجارب صعبة مع الأطباء النفسيين قائلة: "اللي حببني في الموضوع إن عليا دكتورة نفسية المفروض تعالج الناس، لكن هي مريضة نفسيا".

وأضافت: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة.. أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور)".