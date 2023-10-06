الف مبروك جويل عرموني..فعلاً مستحقة!

ميرنا وليد - بيروت - كرّم موقع "خبر عاجل" الإعلامية جويل عرموني وذلك في حفل إقيم بمناسبة العيد الخامس عشر لإنطلاقة الموقع. بدورها شكرت عرموني "خبر عاجل" والإعلامي زكريا فحام على خطوتهم المميزة بتكريم إعلاميين زملاء يبذلون جهوداً للدفاع عن الكلمة الحرة والصورة الجميلة للبنان في هذا الزمن الصعب.

وفي كلمة لها إثر تكريمها قالت عرموني: "التكريم بيكون إلو معنى لما بيجي من ناس بتجمعنا فين المحبة والإحترام والتقدير، وهيدي القيم اللي بتجمعنا بالإعلامي زكريا فحام وموقع خبر عاجل، شكر كبير إلكن على هالخطوة المميزة اليوم بتكريم إعلاميين وصحافيين عم بيتعبوا ت يوصلوا الكلمة الحرة والصورة الحلوة بهالزمن الصعب والبائس.

نحنا مكملين بهالرسالة اللي حاملينها، ت يضل لحياتنا معنى لأنو حياة بلا معنى وبلا هدف ما إلها مبرر تكفّي، ونحنا حياتنا نضال مستمر بخدمة الحرية والحقيقة وبخدمة لبنان.

كل الحب والشكر والتقدير لأهلي وزوجي..لكم أهدي هذا التكريم". ألف مبروك لجويل عرموني هذا التكريم الذي تستحقه بعدما نجحت في رسم خط خاص بها وبناء مسيرة مهنية ملتزمة بمبادئ وأخلاق نحن اليوم بأمس الحاجة للعودة إليها.

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