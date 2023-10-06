بالصورة - نانسي عجرم بإطلالة أنثوية وأنيقة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها ،وخطفت نانسي أنظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة بهاف ستومك، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وحازت على إعجاب متابعيها.

ويذكر، ان القضاء اللبناني برأ القضاء اللبناني فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتل جرت في عام 2020 لرجل تسلل ملثما إلى منزله، في منطقة كسروان .

وأعتبر القضاء، أن فعل الهاشم يصنف في إطار الدفاع المشروع عن النفس، كما أفادت وكالة فرانس برس.

يذكر ان شخص يدعى أحمد الموسى، قد تسلل إلى فيلا نانسي عجرم ليل الرابع إلى الخامس من كانون الاول 2020 وهو ملثم ومسلح بسلاح.

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