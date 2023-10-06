"أنت محتاج تتعالج".. غادة عبد الرازق تروي تجربتها مع طبيب نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ويعرض على قناة "ON".

وتطرقت "غادة" للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته حلقات حكايتها "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" والذي عرض مؤخرًا وسط إشادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشخصية التي تقدمها.

وتحدثت "غادة" قائلة: "المسلسل مكانش 3 حلقات دول كانوا حلقتين بس وبعدين قعدت مع المؤلف لقيته بيفتح في حاجات كتير لأن فيه حاجات كان لازم تبان والشخصية دي خلفيتها إيه، جوزها راح فين، ابنها ده إيه، وقلت لهم خلاص هعمل الـ3 حلقات مع اني كنت اتفقت خلاص".

واستكملت: "اللي حببني في الموضوع ده أن علياء دكتورة نفسية المفروض تعالج الناس بس محدش تخيل انها تكون هي شخصيًا مريضة، أنا مريت بالتجربة دي مرتين روحت لاتنين دكاترة أول ما دخلت عليهم وأنا خارجة قولت للدكتور حضرتك أنت محتاج حد يعالجك".

مضيفة: "لقيته عمال يلف بالكرسي قلت يمكن حاجة وقعت منه وبعدين مستنياه يقولي أقعدي وقالي احكيلي وكان عمال يبص حواليه ويفتح في أدراج وحاجات لا تدل أن الشخصية دي عندها اتزان".

"حدث بالفعل" يتكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور الأحداث في إطار من التشويق حول الأمراض النفسية وتأثيرها على حياة مصابيها وعلى حياة المقربين منهم.