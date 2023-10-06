بالفيديو| غادة عبدالرازق تكشف سبب زواجها المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق سبب زواجها المبكر، موضحةً أن شقيقتها الكبرى "يسرية" كانت مخطوبة آنذاك، وكانت تخرج مع خطيبها، فكانت تتمنى أن تسمح لها أسرتها بالخروج مثلها.

أضافت غادة، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنها نشأت في ظل تربية مغلقة ومتحفظة للغاية من والديها، ولم يكن يسمح لها بالخروج والسهر.

وقالت: "كانت عقدتي إن نفسي أخرج، بابا كان قافل علينا جدا، وبعد ما اتوفى ماما كمان كانت قافلة عليا جدا لأن كان عندي وقتها 12 سنة بينما يسرية كانت في الكلية".

تابعت: "اتجوزت بدري عشان أتحرر، ونص الحكاية كان حب والنص التاني كان عشان أخرج، والد روتانا بنتي كان مع يسرية أختي في الجامعة واستمروا كلهم شلة مع بعض، فروحت معاها عيد ميلاد وأنا عندي 17 سنة، هو شافني واتكلم معايا وقال بس هي دي البنت المناسبة".

وأوضحت غادة عبدالرازق أن ابنتها ولدت في مصر لكنها تحمل جنسية والدها السعودية، قائلة: "لما اتجوزت قعدت في جدة 5 سنين، كنت بروح وآجي وماما تجيلي مكنتش منعزلة عن أهلي".

وواصلت: "لما قررت الانفصال والدتي اتصدمت وتعبت وكانت خايفة ياخدوا مني روتانا، لكن باباها راجل محترم وكان الانفصال سلس جدا، وقال مش أنا ولا عيلتي اللي أحرم أم من بنتها".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق عُرض لها مؤخرًا حكاية "تحت الحزام" ضمن حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، وشارك في البطولة خالد أنور وسلمى أبو ضيف.