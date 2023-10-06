غادة عبدالرازق تكشف كواليس مشاركتها في "عائلة الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ويعرض على قناة "ON".

وتحدثت "غادة" عن النجاح الكبير الذي حققته حلقات حكايتها "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" والذي عرض مؤخرًا وسط إشادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "غادة"، كما تحدثت عن بدايتها الفنية وتعاونها مع عدد من أبرز النجوم على رأسهم الفنان الراحل نور الشريف.

وعن ذكرياتها مع مسلسل "عائلة الحاج متولي" قالت: "الأستاذ نور الشريف هو اللي رشحني وبعدين قعدت أقول الدور كبير جدًا وناس قالت لي روح قولي له مش هقدر أعمل الدور ولو عملته مش هتقوم لك قومة لأنه كان بعيد تمامًا عني وعن شخصيتي".

واستكملت: "وكان فيه حاجة قبل ما نخش المسلسل اسمها بروفة ترابيزة وكنت مش عارفة أقول لنور الشريف أنا مش همثل في المسلسل إزاي ومقدرتش أقول له وبعدها نزلت جبت باروكة الشخصية والغوايش دي كانت حقيقية وتخص والدتي".

مضيفة: "حياتي بعد المسلسل اتغيرت 180 درجة واقرب الناس ليا مكانوش متخيلين أن الشخصية هتنجح كده".

عائلة الحاج متولي شارك في بطولته ماجدة زكي، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، رانيا يوسف.