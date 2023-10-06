"الصف الأخير" يفوز بجائزتين في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز فيلم "الصف الأخير" للمخرج شريف محسن بجائزتين "أفضل فيلم وأفضل سيناريو" في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت في الفترة ما بين ١ لـ ٥ أكتوبر.

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.