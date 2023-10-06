"عمال يلف بالكرسي ويلعب في المكتب".. غادة عبدالرازق تروي تجربة كوميدية مع طبيب نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، المذاع على قناة "أون إي"، وتحدثت عن معاناتها مع المرض النفسي.

وقالت "عبدالرازق"، في لقائها ببرنامج "معكم"، مساء الخميس، إنها مريت بتجربة سيئة مع بعض الأطباء مرتين، مرادفة: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب".

وروت غادة عبدالرازق موقفًا طريفًا مع احد الأطباء النفسين، قائلة: "أنا في مرة روحت لدكتور لقيته عمال يلف بالكرسي قولت يمكن وقعت حاجة منه وفضلت واقفة وهو عمال يلعب بالكرسي، بعدين قالي اقعدي واحكيلي يا مدام غادة بتشتكي من اية.. انا بكلمه وهو بيلعب في الأجندة بيشوف الموبايل بيفتح أدراج المكتب بيعمل حاجات لا تدل على اتزان عقلي".

وأضافت قائلة: سألته هعمل اية يا دكتور قالي مش هتعملي حاجة انتي هتاخدي الأدوية دي وأشوفك بعد شهر مع السلامة، وأنا خارجة لقيت بيلف بالكرسي وأنا كنت مغلولة منه قولته يا دكتور أنا عايز اقولك انتا محتاج حد يعالجك".

وأكملت: "وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي، ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج يتعالج".

وتابعت: "أخدت الأدوية اللي كتبي عليها الدكتور والساعة 2 بليل أنا كنت هرتكب جريمة قتل في نفسي.. هيبرت جدا وايدي بتترعش، راحوا جابوا الدكتور اللي بيعالجني في الأساس قاله يا جامعة الادوية دي بتاثر على المخ ازاي توقفوا دواء مرة واحدة وتاخدوا دواء تاني".