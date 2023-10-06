إلهام شاهين أمام البحر وهبة مجدي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار اليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر خلفها برج ايفل خلال تواجدها بفرنسا.

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

تارا عماد

الفنانة تارا عماد، ظهرت بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مقتطفات من حفل زفاف أعز أصدقائي في اليونان".

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مصر أجمل بلد في الدنيا أجمل بحر وأجمل جو .. إسكندرية عروس البحر المتوسط".

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي على سرير النوم.

كارولين عزمي

التقطت الفنانة الشابة كارولين عزمي، صورة "سيلفي"، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها داخل سيارتها.