"كان نفسي أخرج بره البيت".. غادة عبدالرازق تكشف مفاجأة عن زواجها وهي صغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، المذاع على قناة "أون إي"، مساء الخميس.

وكشفت "عبدالرازق" عن سبب زواجها في سن صغير، قائله: "مكنتش مضطرة، أنا كانت عقدتي هي أني نفسي أخرج كنت بشوف يسرية اختي مخطوبة وبتخرج انا كنت هموت عايزة أخرج".

وأضافت: "والدي مات وأنا عندي 12 سنة وكان قافل عليا، وماما كانت قافلة عليا، وأختي كانت بتخرج وهي مخطوبة وأنا كنت هموت وأخرج نفسي أخرج برة البيت، نص الحكاية كانت حب والنص التاني علشان اخرج بره البيت".

وأكملت: "الزواج في سن صغير كان وسيلة للتحرر والموضوع كان زواج صالونات، بابا روتانا كان مع يسرية اختي في الجامعة وكانوا شلة مع بعض ورحت عيد ميلاد مع اختي هو شافني اتكلم معايا وعجبته".