باسم ياخور ينعى ضحايا حادث الكلية الحربية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى الفنان السوري باسم ياخور ضحايا ومصابي حادث الكلية الحربية في حمص.

ونشر "باسم" صورة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الأليم، وعلق قائلًا: "رحم الله أرواح شهداء سوريا".

وذكر التليفزيون السوري، أمس الخميس، أن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة أعداد كبيرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 100 قتيل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان باسم ياخور كانت بمسلسل "العربجي" الذي عرض مطلع العام الجاري.