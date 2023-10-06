شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: لدينا ثقة فى الرئيس السيسى وأؤيد ترشحه فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم هاني رمزي تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: أؤيد ترشح وانتخاب الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، وكلنا عارفين أن مصر حدث فيها تطورات كبيرة في عهده لم نكن نحلم بها، كما حدث أزمات صعبة ولكن السيسي استطاع مواجهاتها، ولدينا ثقة كبيرة به، واستكمال المنظومة الصحية وغيرها وحل العديد من المشاكل، ورفع المستوى الاقتصادي، وربنا يوفقه .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.