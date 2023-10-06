شكرا لقرائتكم خبر عن كوستاريكا تختار فيلم I Have Electric Dreams للمشاركة فى سباق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار دولة كوستاريكا على فيلم I Have Electric Dreams، ليمثلها في حفل الاوسكار المقبل، العمل يدور تدور أحداثه حول إيفا المراهقة التي تعيش مع والدتها وشقيقتها الصغرى، لكنها تفضل الإقامة مع والدها الذي تمر حياته بمرحلة مضطربة، وبالتالي تتصارع مع مشاعر وحقائق انفصال والديها عن بعضهما، العمل مدته ساعة و 42 دقيقة.



I Have Electric Dreams

سبق وشارك فيلم I Have Electric Dreams في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الماضية، وترشح لجائزة أفضل فيلم في أسبوع نقاد السينما بالقاهرة.



I Have Electric Dreams

من المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار، يأتي ذلك بعدما غابت مصر عن تشريح فيلم يمثلها في الأوسكار.

وذلك بعدما كشفت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

يذكر أن محمد فراج حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان من خلال مشاركته مع النجم أحمد السقا في مسلسل "حرب"، وشارك في بطولته أيضا كل من: أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.