شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تتحدث عن اتهام زوجها ديفيد بيكهام بالدخول فى علاقة غرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام بصراحة عن علاقة زوجها ديفيد المزعومة، واصفة إياها بأنها "أصعب فترة" في زواجهما، من خلال المسلسل الوثائقى الجديد Beckham، الذى طرح على منصة نتفليكس يوم 4 أكتوبر الجارى.

وكان قد اتُهم ديفيد بإقامة علاقة غرامية أثناء اللعب مع ريال مدريد في عام 2003، وهو ما نفاه بشدة واعتبره "سخيفًا" في ذلك الوقت، وتم تناول الموضوع في سلسلة بيكهام الوثائقية من نتفليكس، حيث تحدث فيكتوريا لأول مرة عن كيفية تأثير الادعاءات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة على زواجهما.



ديفيد وفيكتوريا بيكهام

وصرحت فيكتوريا قائلة: "لقد كانت أصعب فترة بالنسبة لنا لأننا شعرنا أن العالم كان ضدنا، ونحن كنا ضد بعضنا البعض، إذا كنت تريدونى صادقة"، وبينما لم يناقش الزوجان تفاصيل هذه الاتهامات، وصفت مغنية Spice Girl السابقة الساحة الإعلامية بأنها "كابوس".

وتابعت فيكتوريا قائلة: "حتى مدريد، كنا نشعر في بعض الأحيان وكأننا ضد الجميع، لكننا كنا معًا، وكنا متصلين، وكان لدينا بعضنا البعض، لكن عندما كنا في إسبانيا، لم نشعر أننا نملك بعضنا البعض، ووهذا محزن، لا أستطيع أن أخبركم بمدى صعوبة الأمر وكيف أثر علي".

وأضافت في حديثها عن الانتقال للانضمام إلى زوجها في إسبانيا مع أطفالهما: “لقد كان كابوسًا، منذ اللحظة التي فتحنا فيها الباب في الصباح، كان الصحفيون موجودين في السيارات وفي كل مكان ذهبنا إليه، كنا نلاحقهم، لقد كان سيركًا مطلقًا، أنه أمر مسلي عندما يأتي السيرك إلى المدينة، أليس كذلك؟ إلا إذا كنت انت مشارك فيه".

وردا على سؤال عما إذا كانت قد استاءت من زوجها في ذلك الوقت، أجابت فيكتوريا: "إذا كنت صادقة تماما، نعم فعلت ذلك، لقد كان الأمر الأكثر تعاسة الذي شعرت به في حياتي كلها"، كما تناول ديفيد تأثير هذه التكهنات على زواجهما، قائلًا إنهما شعرا وكأنهما "يغرقان" تحت الضغط.

وصرح ديفيد قائلا: "كانت هناك بعض القصص الفظيعة التي كان من الصعب التعامل معها، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها أنا وفيكتوريا لهذا النوع من الضغط في زواجنا".

وأضاف ديفيد قائلا: “أعتقد أننا شعرنا في ذلك الوقت بأننا لا نفقد بعضنا البعض، بل نغرق، لا أعرف كيف تجاوزنا الأمر، بصراحة فيكتوريا هي كل شيء بالنسبة لي، ورؤيتها تتأذى أمر صعب للغاية لكننا مقاتلون، وفي ذلك الوقت كنا بحاجة للقتال من أجل بعضنا البعض، كنا بحاجة للقتال من أجل عائلتنا، ما كان لدينا كان يستحق القتال من أجله."

تزوج ديفيد وفيكتوريا في عام 1999 ولديهما أربعة أطفال، وهم بروكلين وروميو وكروز وابنته هاربر، تعرض سلسلة Beckham المكونة من أربعة حلقات على نيتفلكس، وأخرجها فيشر ستيفنز، وتحتوى على لقطات أرشيفية لم تُعرض من قبل من الأربعين عامًا الماضية من حياته ومسيرته المهنية.