طلعت واحدة من المشاهير.. سامح حسين يحتفل بعيد زواجه رقم 13 وينشر صورة مع زوجته ويعلق: “شكرًا إنك في حياتي”.

كتب امير فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - احتفل الفنان سامح حسين، مع زوجته، بعيد زواجهما الـ13 من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حيث وجه خلاله رسالة شكر وغزل لزوجته، وتفاعل معه عدد كبير من محبيهما ومتابعيهما الذين تمنوا لهما أعوامًا كثيرة يقضوها سويًا في حب وسعادة.

سامح حسين يحتفل بعيد زواجه الـ13

ونشر الفنان سامح حسين، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورة رومانسية مع زوجته وسام عبد القادر، يهنئها بعيد زواجهما الـ13، قائلًا: «شكرًا إنك في حياتي، عيد جوازنا الـ13».

وتفاعل عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع احتفال الفنان سامح حسين بعيد زواجه، وراحوا يزفون إليه تعليقات كثيرة حملت أجمل وأرق عبارات التهنئة، فكتبت حنان عادل «ما شاء الله ربنا يحميكم ويحفظكم ويسعدكم العمر كله يا رب ويبارك لكم في البنات يا حبايب يا غاليين أوي»، كما كتب خالد مصباح «ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرزقكم السعادة دائما بإذن الله تعالى وعقبال العمر كله هنا وسعادة».

من هي زوجة سامح حسين؟

زوجة سامح حسين تعمل أيضًا في مجال التأليف والكتابة السينمائية، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي أشهرها فيلم “عيش حياتك” إنتاج 2018 من بطولة زوجها، إنها المؤلفة المصرية وسام حامد.

وكان الفنان الكوميدي سامح حسين قد نشر على صفحته الشخصية على «فيسبوك» حيث قال: “ربنا يخليكى ليّا يا أجمل زوجة وأشطر مؤلفة.. فخور بيكى أوي مفيش كلام أقدر أوصفك بيه غير إنى أقولك.. بحبك”،

ودخلت زوجته وسام حامد إلى الوسط عبر بوابة التأليف وذلك بعد أن كتبت لزوجها فيلم “عيش حياتك” الذي قدمه في عام 2018، وهو فيلم رومانسي كوميدي، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه.

أما زوجها الفنان سامح حسين فقد أشتهر بالكوميديا الخاصة به في مسلسل راجل وست ستات في أجزائه المختلفة، ونال حب الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي بسبب حسه الفكاهي العالي.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »