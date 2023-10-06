الجمهور يعيد تداول الصورة الوحيدة للشقيقة الثالثة لـ “داليا وبسنت شوقي” البعيدة عن الأضواء: نُسخة متطابقه منهم!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة بسنت شوقي التى ظهرت خلال لقطة واحدة من حفل زفافها مع شقيقتها الثالثة التي لا يعرفها الجمهور .

شقيقة داليا وبسنت شوقي الثالثة

حيث أعاد الجمهور تداول تلك الصورة على مواقع التواصل ظهرت فيها شقيقة بسنت وداليا شوقي والتي لا تظهر بشكل دائم، ولم تظهر اطلالتها بشكل واضح في حفل الزفاف بسبب خجلها من الإعلام.

بسنت شوقي

بسنت شوقي ممثلة وعارضة أزياء مصرية الجنسية عاشت فترة دراستها الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بسنت من مواليد الربع عشر من شهر ديسمبر من عام 1983 ميلادي، بدأت حبها للفن منذ الثانوية العامة كما انها التحقت بمجال التمثيل في عام 2011 بعد تقديم عرض مسرحي باسم حكاوي التحرير الذي كان تحت اشراف المخرجة المصرية القديرة سنسد شبابك.

من هم شقيقات بسنت شوقي

بسنت شوقي لها شقيقتين واحدة بعيدة عن وسائل الإعلام والأخرى فنانة معروفة وهي داليا شوقي درست في الجماعة الأمريكية وحصلت على بكالوريوس في قسم التسويق والمسرح ثم بعد التخرج من الجامعة بدأت بالمشاركة بعدة اعمال مسرحية: منها مسرحية دقة بدقة كما أنها شاركت بمسرحية مسارح الهناجر والهوسابير ومن آخر اعمالها الفنية مسلسل سفاح الجيزة ومكتوب عليا والبحث عن علا واحلام سعيدة وتوأم روحي وكوكو شنايل وقوت القلوب.

من هو والد بسنت شوقي

شوقي عبد الشافي لاعب كرة قدم مصري الجنسية عرف بفترة الستينيات التحق بأكاديمية النادي الأهلي تحت فئة 16 سنة، كما انه أصبح قائد الفريق للناشئين تحت سن 20 سنة، في عام 1960 ميلادي التحق بمدرسة السعيدية كما أنه تخرج من المرحلة الثانوية في عام 1963 ميلادي وفي نفس العام التحق في الكلية الحربية وترقي في القوات المسلحة وحصل على رتبة مقدم، في عام 1964 ميلادي لعب في الفريق الأول للنادي الأهلي وبعد نهاية الحرب لعب عدة مواسم وفي عام 1974 ميلادي اعتزل لعب كرة القدم.

زواج بسنت شوقي ومحمد فراج

واحتفل منذ عام الثنائي محمد فراج وبسنت بزواجهم، في شهر مايو من العام الماضي 2022، وكان ذلك بأحد الفنادق المطلة على البحر في منطقة سهل حشيش بالغردقة، وحضر العديد من الفنانين المقربين لهم.

خبر انفصال محمد فراج عن زوجته

كشف مصدر مقرب من محمد فراج عن حقيقة هذا الخبر، فقام بنفيه تماما، وقال في تصريحات صحفية: “فراج وبسنت في دبي بيقضوا إجازة والأتنين زي الفل مفيش حاجة من الكلام ده”.

وأضاف: “بعض الصفحات على السوشيال ميديا بيستخدموا اسامي الفنانين في أخبار كاذبة عشان يلموا مشاهدات”.

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