ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأميرة ويلز كايت ميدلتون، بلقطة عفوية لها خلال زيارتها لمركز رياضي لذوي الإحتياجات الخاص في مدينة هال في إنجلترا.

وإنتشر الفيديو بشكل واسع بين الجمهور، وقد ظهر فتى لم يتم ذكر إسمه على كرسي متحرك، بالإقتراب من الأميرة كايت ودغدغتها بشكل مفاجئ.

وبالرغم من ظهور علامات الصدمة على وجهها في البداية، إلا أنها تداركت الأمر وضحكت بإيجابية، وقامت بدغدغته بالمثل.

وإعتبر الجمهور أن تصرف كايت هذا كان لطيف للغاية، وأكدوا أن الفيديو أدخل الفرح لقلوبهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل كايت ميدلتون على فتى دغدغها تحدث ضجة- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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