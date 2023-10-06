نيللي كريم إلى العالمية.. وهذه تفاصيل العمل

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ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن تشارك الممثلة المصرية نيللي كريم، لأول مرة في فيلم عالمي يحمل عنوان "العنزة - The GOAT"، وهو ينتمي لنوعية الدراما النسوية باللغة العربية، من إخراج إيلاريا بوريلي.
وتجسد نيللي كريم دور إمرأة بدوية، وشاركت الجمهور صورة كشفت فيها عن ملامح الشخصية، وبدت ببشرة صفراء شاحبة ووشوم متعددة على وجهها، فيما اعتمدت مكياج عيون ذهبي براق.
كما يشاركها في العمل زوجها الممثل المصري هشام عاشور، وظهر بملابس تعود لحقبة قديمة، بينما لف عمامة حول رأسه.
ويضم العمل ممثلين من جنسيات مختلفة، أبرزهم جون سافاج، وميرا سورفينو، وعمرو سعد، وسيد رجب، وجيسيكا حسام، ومايا طلام، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم.
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