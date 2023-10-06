ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منى زكي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر مساء الأربعاء الرابع من أكتوبر الحالي.

واختارت منى زكي لهذه المناسبة المهمة فستانا من تصميم المصممة الشهيرة جيني بيكهام، باللون الأسود ومزين بكريستالات عند الرقبة والصدر، وعدلت منى زكي بالتعاون مع الستايلست مي جلال في تصميم الفستان، اذ أضافت بطانة عند منطقة الصدر التي كانت شفافة في الفستان الأصلي. ويصل سعر الفستان إلى 4005 دولار أميركي، أي ما يعادل 123 ألف جنيه مصري.

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تختار فستاناً شفافاً مميزاً.. هذا سعره وهكذا عدّلته - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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