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ميرنا وليد - بيروت - في العام 1993، انتخبت ملكتا جمال في مسابقتين مختلفتين، الاولى هي غادة الترك لتمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، والثانية هي سمايا شدراوي لتمثيل بلدها في ملكة جمال العالم.
وبعد مرور 30 عاماً على انتخابها، لا زالت سمايا شدراوي تتمتع بملامح وجهها الناعمة، التي خولتها ان تمثل بلدها بأجمل صورة، مع الاشارة الى انها قريبة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق.
يذكر أن سمايا ابتعدت عن الاضواء، ولم تدخل عالم تقديم البرامج أو التمثيل، مثل غيرها من ملكات الجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر سمايا شدراوي ملكة جمال لبنان 1993.. هكذا أصبحت بعد مرور 30 عاماً على انتخابها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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