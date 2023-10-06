شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا في الكويت الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمى حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 12 أكتوبر الجارى، ويشاركه في الحفل المطربة رحمة رياض ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.





طرح النجم الاماراتى حسين الجسمى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

طرح مؤخراً، أغنية بعنوان "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تتناسب مع أجواء الصيف، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى و أيضاً، أغنية بعنوان "يا خبر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حخيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.