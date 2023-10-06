شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تستمر فى مراهنتها على الشباب بأعمالها الأصلية..من العوضى لحاتم صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع منصة watch it فى المراهنة على الشباب فى أعمالها الأصلية وخاصة المسلسلات، وذلك منذ تدشين المنصة قبل 3 سنوات، إذ حققت هذه السياسية نجاحاً ملموساً فى الأعمال الأصلية التى عرضتها المنصة، حيث منحت المنصة البطولة الأولى لعدد من الفنانين على مدار السنوات الماضية، وكانت البداية بالفنان أحمد العوضى فى مسلسل شديد الخطورة الذى سجل أولى أعمال المنصة الأصلية.

وخاص أحمد العوضى أولى بطولاته خلال مسلسل "شديد الخطورة" المكون من 7 حلقات، وكان آول أعمال watch it الأصلية عام 2020، وشارك فى بطولة العمل ريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على ودارت أحداثه فى إطار أكشن مثير.



شديد الخطورة

وفى ثانى أعمال منصة watch it الأصلية، تم إسناد البطولة للفنان محمد أنور خلال مسلسل "إسعاف يونس" المكون من 10حلقات، وكانت أولى بطولاته، وشارك فى العمل سارة سلامة، محمد على رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزأوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.



اسعاف يونس

وقدمت منصة watch it بعد ذلك مسلسل "تحقيق"والذى اعتمد على البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مى الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



تحقيق

كذلك مسلسل "ريفو" الذى اتبع نفس السياسية بالاعتماد على البطولة الشبابية،وشارك فى بطولته ركين سعد، أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقى صخر، مينا النجار، محسن محيى الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشإذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً جعلت القائمون على العمل يقدمون جزءً ثانياً.



ريفو

وتكررت التجربة فى مسلسل "اتزان" بالاعتماد على البطولة الشبابية حيث ضم فى قائمة أبطاله ركين سعد، صدقى صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكى والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادى عبد السلام.



اتزان

وعادت المنصة للاعتماد على فنان شاب ومنحة البطولة خلال مسلسل "بالطو" إذ تم اسناد بطولته للفنان الشاب عصام عمر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومى فؤاد، خالد الصأوى، محمد لطفى، محمود البزأوى، وإخراج عمر المهندس.



بالطو

وفى آخر أعمال المنصة الأصلية تم تقديم ألفنان الشاب حاتم صلاح فى البطولة لأول مرة فى مسلسل "على باب العمارة" الذى انطلق عرضه هذا الأسبوع، ويشارك فى بطولة العمل آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيرى سالم،