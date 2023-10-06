شكرا لقرائتكم خبر عن سفر إيهاب فهمى وحمزة العيلي وفهيم ورزق إلى أسوان لحضور احتفالية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على السفر إلى أسوان لحضور الاحتفالية الخاصة التى تقام مساء اليوم باستاد أسوان الرياضى، تزامناً مع ذكرى اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويحييها النجم محمد رمضان بمشاركة فرقة بلاك تيما وعيسى وأسود.

ونشر الفنان محمد على رزق صوراً من الطائرة المتجهة إلى أسوان تجمعه بالفنان إيهاب فهمى وزوجته، ومحمد فهيم، وحمزة العيلى، وذلك من خلال حسابه على "فيس بوك"، معلقا على الصورة: "فى الطريق إلى أسوان".



محمد على رزق

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والمواطنين الذين يملئون الاستاد، وتقام الاحتفالية بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا"، وروج رمضان للحفل من خلال حسابه بموقع إنستجرام، وكتب: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر يوم الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 6 مساءً في عاصمة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".

يذكر أن محمد رمضان حصد مؤخرًا جائزة أفضل ممثل عن مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، في أكثر من حفل جوائز، أبرزها خلال حفل موريكس دور الذى أقيم في لبنان، كما فاز بجائزة أفضل ممثل أيضاً في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما الذى أقيم في مدينة العلمين الجديدة.



محمد على رزق وحمزة العيلي ومحمد فهيم

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.