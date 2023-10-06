وفاة أحد أعضاء فرقة "Cradle Of Filth" عن عمر 44 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي عازف القيثارة في فرقة الميتال الأميركية "Cradle of Filth"، جون كينيدي، بعد حادث سيارة، حسبما كشف فنان الفرقة داني فيلث على صفحته الخاصة، وكان عمره 44 سنة.



وجاء في المنشور: "ببالغ الحزن سمعنا عن الوفاة المفاجئة لعازف الجيتار السابق جون كينيدي. لقد كان عازفًا غيتار ومغنيًا عظيمًا شغل منصب "Cradle" في وقت كان فيه هذا الاستيراد السحري والفوضى والأذى. أتذكر بوضوح أنني أمضيت أسبوعًا رائعًا للغاية خارج ريكسهام في ويلز في منزل عائلة جون عام 1995. لقد قطفنا الفطر السحري الخاص بنا من ملعب كرة قدم محلي ثم شاهدنا الإمبراطور يتناغم مع فيلم " "Aladdin الذي تم إصداره حديثًا على "VHS"، بعنوان الخروج لمتابعة خدع "Black Metal" بعد ذلك. لقد كنا دائمًا نقوم بالمقالب ونتلاعب ببعضنا البعض في تلك الأيام.

واختتم: “سوف نفتقده! بالتوفيق يا صديقي القديم."

تأتي هذه الأخبار المدمرة بعد شهرين فقط من عازف الغيتار الأول للفرقة ستيوارت أنستيس. كان جون قد عزف الباس لفرقة الميتال "Cradle of Filth" في عام 1994. وظل مع الفرقة لمدة عام تقريبًا قبل الانتقال إلى مشاريع أخرى.